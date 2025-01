El año pasado, Sony hizo obligatorio el uso de una cuenta de PSN para sus juegos en PC. Esto no fue del agrado de los usuarios de esta plataforma. Si bien la compañía había dejado en claro que esto iba a ser necesario para su futuro, el día de hoy han dado marcha atrás, por lo que Marvel’s Spider-Man 2 no necesitará de una cuenta de PSN en PC.

Si bien Sony no ha eliminado por completo la presencia de las cuentas de PSN en PC, ahora esto es solo una opción. Aquellos que no quieran, simplemente pueden disfrutar de sus juegos sin la necesidad de registrar una cuenta adicional. Sin embargo, todos los que sí cumplan con este requerimiento obtendrán contenido estético adicional.

En el caso de Marvel’s Spider-Man 2, al usar la cuenta de PSN en PC obtendrás el traje negro de Spider-Man 2099 y el traje de Miles Morales 2099 antes de tiempo, pero si no quieres hacer esto, podrás conseguir la skins con tan solo jugar. En el caso de Horizon Zero Dawn Remastered, recibirás la vestimenta de Nora Valiant.

En God of War Ragnarok, una cuenta de PSN permite a los jugadores desbloquear la armadura del oso negro de Kratos en el primer cofre de objetos perdidos en el Reino, en lugar de esperar hasta New Game Plus, y también hay un paquete de recursos que contiene 500 Hacksilver y 250 XP. The Last of Us Part 2 Remastered, por su parte, desbloquearás un diseño de Ellie inspirado en la chaqueta de Jordan, la protagonista de Intergalactic: The Heretic Prophet, así como 50 puntos adicionales para activar funciones extra y desbloquear extras.

Si bien el uso de una cuenta de PSN para PC ya no es necesario en los juegos de PlayStation, esto seguirá siendo una opción. Esto también significa que países en donde PlayStation Network no esté disponible, por fin, podrán disfrutar de estos títulos. En temas relacionados, este es el misterio de Spider-Man: No Way Home que nadie ha encontrado. De igual forma, así le fue a Your Friendly Neighborhood Spider-Man en reseñas.

Nota del Autor:

Sigo sin entender qué tan complicado es para algunas personas simplemente crear una cuenta más y ya. Claro, esto significa que múltiples regiones no podrán disfrutar de estos juegos, y en estos casos es bueno que el uso de una cuenta de PSN ya no sea necesario, pero para el resto del mundo esto nunca fue un problema.

Vía: Eurogamer