Tienda de abarrotes vence a Nintendo en la corte

Todos sabemos que Nintendo es una potencia en la corte. Su línea de abogados es capaz de ganar cualquier caso que tenga que ver con los videojuegos. Sin embargo, este grupo se ha enfrentado a una derrota a manos de una tienda en San Ramón, Costa Rica, quienes han logrado hacer uso del nombre “Super Mario” de una forma completamente legal.

Hace unos días se dio a conocer un caso muy particular. En San Ramón hay un supermercado conocido como “Súper Mario”, el cual no hace uso de la imagen del plomero, y no está relacionado con el mundo de los videojuegos. En 2013, Carlos “Charlito” Alfaro, hijo del dueño del lugar, realizó el papeleo necesario para registrar el nombre de “Súper Mario”, y el año pasado tuvo que renovar la licencia. Fue aquí cuando Nintendo entró en acción.

Al usar el nombre de “Súper Mario”, Nintendo deseaba que la tienda simplemente cambiara de nombre. Sin embargo, Don José Mario Alfaro González y su familia no estaban de acuerdo con esta decisión, por lo que comenzaron un proceso legal para refutar el caso de la Gran N. Ahora, hace unos días se dio a conocer que la compañía japonesa perdió el caso por una simple razón.

Si bien Nintendo ha registrado el nombre de “Súper Mario” en diversas partes del mundo bajo múltiples categorías, como videojuegos y ropa, parece que la empresa no especificó nada sobre los nombres de los supermercados. De esta forma, Alfaro y su familia fueron capaces de conservar el nombre de “Súper Mario” de una forma completamente legal, y algo que sin duda les dará mucha publicidad gratuita. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Gracias enormemente a mi asesor legal y contador José Edgardo Jiménez Blanco, quien se encargó del registro y la posterior lucha por el derecho a la marca. Por un momento pensamos en tirar la toalla, ¿cómo íbamos a ganar la [lucha contra] semejante monstruo comercial? Más con la cantidad de documentos legales presentados por ellos para asegurar la victoria. Pues bien, en eso Edgardo y yo nos mantuvimos firmes y hace unos días recibimos la buena noticia. SÚPER MARIO llegó para quedarse”.

Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Nintendo sobre este caso, pero es muy probable que tomen esta derrota como una lección, y ahora incluyan supermercados al momento de registrar el nombre de Super Mario a nivel mundial. En temas relacionados, filtran nuevo Super Mario en 3D. De igual forma, revelan más detalles sobre Mario Kart 9.

Nota del Autor:

Esto es algo raro para Nintendo, pero es un ejemplo de que, con el proceso legal correcto y los documentos necesarios, la victoria y la derrota no están separados el uno del otro.

Vía: Eurogamer