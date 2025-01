Con el Nintendo Switch 2 en el horizonte, muchos se preguntan qué juegos veremos en la nueva consola. Si bien Mario Kart 9 es más que suficiente para algunos, es necesaria una oferta variada. De esta forma, una nueva filtración ha revelado que un nuevo Super Mario en 3D, así como un remake de The Legend of Zelda, llegarían en algún punto de este año.

Recientemente, NewEgg, una tienda que vende tarjetas de prepago para la eShop del Nintendo Switch, compartió una lista con algunos de los juegos que veremos de la Gran N que estarán disponibles este año. Aquí encontramos cosas como Metroid Prime 4 y Pokémon Legends: Z-A. Sin embargo, también se hace mención de un nuevo Super Mario en 3D, así como un remake/remasterización de The Legend of Zelda.

Lamentablemente, no hay más información sobre estos dos proyectos. Recordemos que desde hace tiempo se ha rumoreado que Super Mario Odyssey 2 estaría en desarrollo. De igual forma, muchos esperan que Twilight Princess HD y The Wind Waker HD por fin estén disponibles en el Switch. Junto a esto, se desconoce si estos dos proyectos serían exclusivos del Switch 2, o también estarán disponibles en la plataforma actual de Nintendo.

Recordemos que en el primer año del Nintendo Switch vimos Super Mario Odyssey, Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe, por lo que no se descarta la posibilidad de que algo similar suceda con el Switch 2. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, filtran la fecha de lanzamiento y el precio del Switch 2. De igual forma, nuevo video nos muestra cómo desconectar los Joy-Con del Switch 2.

Nota del Autor:

Espero que este rumor sea cierto. Una secuela de Super Mario Odyssey y un remake de The Legend of Zelda suena como algo que los fans han estado esperando por años. Si esto es cierto, esto dejará en claro que el Switch 2 es una consola que el público debe de tener, lo cual aumentará sus ventas y atraerá el soporte third party.

Vía:NewEgg