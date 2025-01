Spider-Man: No Way Home es una película amada por los fans del arácnido. Si bien muchos recuerdan los cameos y la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la cinta aún guarda una serie de misterios que, de acuerdo con su director, el público aún no ha sido capaz de encontrar.

En una reciente entrevista por el final de Star Wars: Skeleton Crew, Jon Watts, director de la serie de Disney+ y la trilogía de Spider-Man en el MCU, y Christopher Ford, productor de Skeleton Crew y colaborador de Watts, revelaron que en sus trabajos constantemente esconden guiños a Waverly Flams, un viejo canal de YouTube de este dúo. Aunque algunos fans han encontrado algunos de sus easter eggs, el misterio de No Way Home sigue siendo un secreto. Esto fue lo que comentaron:

“Aunque los fans han descubierto muchos de nuestros guiños intencionados, este es un corte profundo, una referencia a los vídeos que Ford y yo hicimos hace años. Es curioso, porque la gente suele identificar las referencias a grandes películas, pero estas pequeñas pistas personales ‘pasan desapercibidas’”.

Una de las razones por las cuales los fans no han podido encontrar este guiño, es que el trabajo de Watts y Ford no es una obra de Hollywood que todos pueden reconocer, sino un pequeño guiño a un proyecto independiente que no todos conocen, por lo que pasará algo de tiempo antes de que alguien encuentre este misterio. En temas relacionados, el traje de simbionte negro aparecería en Spider-Man 4. De igual forma, Tom Holland revela su mayor secreto con Spider-Man.

Vía: ScreenRant