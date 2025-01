Spider-Man 4 es uno de los proyectos más esperados para los fans del MCU. Aunque aún faltan casi dos años para el estreno de esta cinta, y por el momento no hay mucha información al respecto, una nueva filtración ha revelado uno de los aspectos más importantes de esta entrega, y es que Peter Parker por fin usaría el traje negro de simbionte.

De acuerdo con MyTimeToShineH, insider de la industria, el Spider-Man de Tom Holland por fin portaría el traje negro de simbionte en la nueva cinta del MCU. Aunque no da detalles sobre cómo sucederá esto, recordemos que la escena postcréditos de No Way Home dejó en claro que parte del Venom de Sony permaneció en este universo.

Otra teoría es que Spider-Man 4 llegará a los cines entre Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, por lo que Peter Parker tendría el simbionte gracias a un viaje por el multiverso, algo que incluso rumores han señalado tendría que ver con Venom y Tom Hardy. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto.

Recordemos que tras la aparición del simbionte en la serie animada, el traje negro altera la personalidad de Peter, y lo vuelve más agresivo. Considerando que al final de No Way Home nadie recuerda la verdadera identidad del héroe, es probable que el trepamuros tenga sentimientos encontrados y se vuelva más violento. En temas relacionados, así se verá Tom Holland como Spider-Man en un futuro. De igual forma, el actor revela su mayor secreto con el personaje.

Vía: MyTimeToShineH