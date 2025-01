Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados del 2025, aunque por el momento no sabemos exactamente cuándo es que este juego estará disponible. Parte de esta incertidumbre se debe a que los desarrolladores están haciendo todo lo posible para ofrecer la mejor experiencia posible. Sin embargo, parece que esto no significa que veremos esta entrega correr a 60fps, como lo señala un ex-miembro de Rockstar.

Recientemente, Mike York, quien trabajó en las animaciones de GTA V y GTA Online en Rockstar New England entre 2012 y 2017, fue entrevistado por Kiwi Talkz, en donde señaló que no cree que GTA VI sea capaz de correr a los 60fps en un PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Solo el PS5 Pro sería capaz de lograr esto con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creo que van a intentar alcanzar los 30fps y bloquearlos para que nunca bajen de ahí. Van a intentar optimizar todo lo que puedan para que nunca baje de esa tasa, pero se puede subir a 40, 41, 52 o lo que sea. Que consigan esos 60fps utilizando una herramienta de reescalado por IA como hace PlayStation, a menos que haya algo que les ayude a conseguirlo, pero no creo que lo hagan desde el principio en una consola base como PS5, por ejemplo. Quizás en PS5 Pro, pero sigo pensando que no. No sé lo grande que va a ser, pero, por mi experiencia, van a exprimirlo todo lo que puedan y después lo optimizarán para 60fps porque esto no es tan importante como hacer que el juego se vea increíble a 30 fotogramas”.

Ahora, es importante mencionar que York pidió que la entrevista original fuera eliminada. Aunque se desconoce la razón de esto, parece que el desarrollador habló de más en este apartado. Sin embargo, queda claro que, desde la perspectiva de alguien que trabajó en Rockstar, alcanzar los 60fps será algo complicado, al menos en su lanzamiento.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este juego. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el otoño de 2025. En temas relacionados, se lanza versión de nueva generación de GTA: Vice City. De igual forma, este es el nuevo contenido para GTA Online.

Nota del Autor:

Hay que recordar que no hay algo malo con los 30fps. Prefiero que el juego tenga este desempeño a que se use la inteligencia artificial para crear fotogramas fantasmas que nos den la ilusión de los 60fps. Esta es una pésima tendencia que, espero, no llegue a las consolas.

Vía: Kiwi Talkz