Microsoft trabaja arduamente para llevar más juegos third party a Xbox Game Pass

Game Pass se sigue posicionando como uno de las atractivas más importantes de Xbox. La plataforma nos permite acceder a una larga selección de juegos first y third party con un pequeño pago mensual, y constantemente se agregan más y más títulos. Aunque podemos esperar los lanzamientos exclusivos más importantes de la compañía día uno en el servicio, Phil Spencer, jefe de Xbox, está trabajando para ofrecer más estrenos multiplataforma.

Gracias a la llegada de Battletoads el día de ayer a Xbox Game Pass, Spencer comentó que todo su equipo está trabajando arduamente para hacer que más juegos third party lleguen a la plataforma, algo que sin duda alguna suena muy atractivo para todos los usuarios de Xbox One y PC. Esto fue lo que comentó el ejecutivo:

In addition to all our first party games arriving day and date to @xboxgamepass – the team is focused on bringing many more third party games as well to the service https://t.co/PHx1HrSwDX

— Phil Spencer (@XboxP3) August 20, 2020