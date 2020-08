Marvel’s Avengers comparte un nuevo vistazo de Modok, villano principal del juego

Marvel compartió un video en el cual varios miembros hablan sobre el proceso de realización del nuevo videojuego Marvel´s Avengers, específicamente de los villanos de la historia: Advanced Idea Mechanics. Dentro de este video se aprecia un vistazo hacia M.O.D.O.K, quien será uno de los antagonistas principales del proyecto.

En los más de 4 minutos que dura el video, las personas detrás del juego hablaron sobre la elección de M.O.D.O.K como el villano que hará imposible la vida a los Vengadores. Explican que la idea nace por explorar personajes no usados recientemente en las películas, series o videojuegos, todo esto para poder ofrecer una historia fresca a los fanáticos.

Dentro del video que compartió Marvel se revela que Usman Ally será el encargado de darle su voz a George Tarleton, que conforme avance la historia en el juego se transformará en M.O.D.O.K. El actor compartió en su perfil de Twitter el primer vistazo oficial de este gran villano:

Yes. So pleased to announce that I joined the @PlayAvengers and Marvel Universe voicing #MODOK and George Tarleton. I’ve played a lot of villains in my life. But this one was EPIC! pic.twitter.com/0KsvclPwJP

— Usman Ally (@UsmanAlly) August 20, 2020