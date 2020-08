Battletoads, Resident Evil 7 y más juegos llegarán a Game Pass

Si tienes una PC o Xbox One y no cuentas con una suscripción a Xbox Game Pass, estás haciendo algo mal. El día de hoy, una publicación de Xbox Wire reveló los títulos que llegarán a este servicio en los próximos días. Algunos de estos, como Microsoft Flight Simulator, ya están a tu alcance.

Sin duda alguna, esta ha sido una de las mejores oleadas de experiencias. Además de Microsoft Flight Simulator, juegos como Battletoads, Resident Evil 7,Tell Me Why: Chapter 1, New Super Lucky’s Tale y muchos títulos más llegarán al servicio en las próximas semanas. A continuación te dejamos con la lista completa:

–Microsoft Flight Simulator (PC) ― 18 de agosto

–Spiritfarer (Xbox One y PC) ― 18 de agosto

–Battletoads (Xbox One y PC) ― 20 de agosto

–Crossing Souls (PC) ― 20 de agosto

–Darksiders: Genesis (PC) ― 20 de agosto

–Don’t Starve: Giant Edition (Xbox One y PC) ― 20 de agosto

–New Super Lucky’s Tale (Xbox One y PC) ― 21 de agosto

–Hypnospace Outlaw (Xbox One y PC) ― 27 de agosto

–Tell Me Why: Chapter 1 (Xbox One y PC) ― 27 de agosto

–Double Kick Heroes (Xbox One y PC) ― 28 de agosto

–Wasteland 3 (Xbox One y PC) ― 28 de agosto

–Crusader Kings III (PC) ― 1 de septiembre

–Resident Evil 7: Biohazard (Xbox One y PC) ― 3 de septiembre

Sin duda alguna, esta es una gran lista. No solo tienes a tu disposición Microsoft Fligh Simulator, el cual, a pesar de sus errores, se ha ganado el corazón de miles de fans, sino que también tendrás a tu alcance Battletoads, el esperado regreso de una de las series clásicas de los videojuegos, así como Resident Evil 7, el juego más exitoso de la serie. Calidad es algo que sobra.

Vía: Xbox