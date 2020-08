¿Dónde está el rumoreado Silent Hill para PS5?

Hace unos cuantos meses, había fuertes rumores de que un nuevo Silent Hill sería anunciado para PlayStation 5. Independientemente de que fuera a ser una exclusiva o no, se decía que el juego sería mostrado durante el evento Future of Gaming, pero evidentemente eso no pasó. Los rumores sugerían que el proyecto llevaba en desarrollo 18 meses, y otro rumor asegura que este mes finalmente será revelado, pero ¿en verdad podemos confiar en él?

Muchas de las fuentes que empezaron con el rumor, dígase el portal Rely on Horror y el controversial insider, Dusk Golem, no han vuelto a hablar de él desde junio. Sin embargo, hace poco días este mismo insider publicó que está seguro de que hay un nuevo Silent Hill en desarrollo:

I’ve said this multiple times, Silent Hill is in the works, I know that for a fact. Started dev in 2019. The stuff on Sony I still haven’t verified, but I believe Katharsis and the other person I talked to who both gave me very detailed accounts on it at the moment.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 15, 2020