Red Dead Redemption 2 y Metal Gear Solid 2 & 3 HD le dicen adiós a Game Pass

El día de hoy Xbox anunció una impresionante lista de juegos que están por llegar a Game Pass en los próximos días. Aunque muchos están emocionados por disfrutar de Battletoads, Wasteland III, Resident Evil 7, y otras más ya gozan de Microsoft Flight Simulator, no todo puede durar para siempre. Además de 13 títulos en camino, siete tendrá que dejar la plataforma.

Juegos como Red Dead Redemption 2, Metal Gear Solid 2 & 3 HD lamentablemente serán retirados de Xbox Game Pass en las próximas semanas. Afortunadamente, tendrás la oportunidad de adquirir los siguientes títulos con un 20% de descuento por lo mientras.

–Creature in the Well (Xbox One y PC) ― 31 de agosto

–Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Xbox One) ― 31 de agosto

–Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Xbox One) ― 31 de agosto

–Metro: Last Light Redux (Xbox One) ― 31 de agosto

–The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One) ― 31 de agosto

–NBA 2K20 (Xbox One) ― 1 de septiembre

–Red Dead Redemption 2 (Xbox One) ― 7 de septiembre

Sin duda alguna, es una pena que los usuarios de Xbox Game Pass ya no tengan juegos como Metro: Last Light Redux a su disposición. Sin embargo, con títulos como Battletoads y Darksiders: Genesis en camino, el servicio no carecerá de calidad por lo pronto.

Vía: Xbox