The Stanley Parable Ultra Deluxe ha sido retrasado hasta 2021

2020 es el año de los retrasos. Además de Deathpool, el día de hoy se ha revelado que The Stanley Parable Ultra Deluxe no estará disponible durante el verano, como originalmente se había planeado, sino que llegará en algún punto de 2021. Esto marca el segundo retraso del juego.

El original The Stanley Parable llegó a PC en 2013 y rápidamente obtuvo una gran popularidad debido a su narrativa poco convencional, la exploración de los límites del medio y la importancia de la decisión del jugador. En 2018 se anunció la versión Ultra Deluxe, la cual incluye más caminos y contenido. Sin embargo, los desarrolladores retrasaron el lanzamiento original de finales de 2019, a mediados de 2020, solo para volver a posponer el estreno, en esta ocasión hasta algún punto de 2021.

Al menos el anuncio no fue completamente amargo. En lugar de publicar un mensaje simple, la cuenta oficial de Crows Crows Crows decidió hacer una parodia de los anuncios de retrasos de Halo Infinite, Deathpool y, extrañamente, Spider-Man: Miles Morales. Esto fue lo que se comentó:

“La decisión de cambiar la fecha de lanzamiento se debe a una serie de factores que han traído consigo múltiples desafíos en el desarrollo de The Stanley Parable: Ultra Deluxe, incluyendo el gran impacto que ha tenido en todos nosotros la pandemia del coronavirus a lo largo del año. Me gustaría recalcar el gran trabajo que se está haciendo en nuestros equipos de Galactic Cafe y Crows Crows Crows que se han comprometido a crear un gran videojuego y a encontrar soluciones a los desafíos mencionados antes. Sin embargo, la situación no es sostenible para el bienestar del equipo como para lanzar el juego estas navidades”.

To the community, an update on The Stanley Parable: Ultra Deluxe: pic.twitter.com/A7gkyKyXv6

— Crows Crows Crows (@crowsx3) August 18, 2020