Deathloop se retrasa hasta 2021 y el PS5 pierde una carta fuerte de lanzamiento

El lanzamiento de una nueva consola es solo la mitad del trabajo. Los jugadores no solo desean tener una pieza de hardware, sino que necesitan de software especifico. En el pasado vimos como Xbox Series X sufrió un golpe fuerte con el retraso de Halo Infinite. Ahora, el PlayStation 5 ha perdido una de sus propuestas más interesantes, ya que Deathloop ha sido retrasado hasta el segundo cuarto de 2021.

Deathloop fue anunciado durante el E3 de 2019, y originalmente iba a estar disponible a finales de 2020. Arkane Lyon, los desarrolladores del juego, compartieron esta difícil decisión por medio de Twitter el día de hoy. En su comunicado, mencionan al COVID-19 como una de las principales razones para aplazar el estreno del título. Esto fue lo que comentó el estudio:

