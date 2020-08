Así es como las grandes compañías podrán tener su propia skin en Fall Guys

La popularidad de Fall Guys ha llegado a niveles que probablemente los desarrolladores nunca consideraron. No solo los jugadores no paran de hablar de este battle royale, sino que grandes compañías han decidido participar en el juego del momento y desean tener algún tipo de representación en el título de Mediatonic. Para resolver esto, la cuenta de Twitter de Fall Guys ha iniciado una competencia exclusiva para las grandes marcas.

En lugar de hacer que KFC compita en contra de youtubers como MrBeast en un torneo del juego, Mediatonic ha retado a estas compañías a donar a Special Effect, organización de caridad que ayuda a videojugadores con discapacidades.

We raise the bid to $130,003 for this bad boy. https://t.co/L51SKKx67t pic.twitter.com/QV5hNGgtVn

— G2 Esports (@G2esports) August 18, 2020