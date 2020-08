¿Y si Fall Guys fuera un juego de Game Boy Advance? Así se vería

Por si no ha quedado claro, Fall Guys: Ultimate Knockout es bastante popular. Con millones de personas disfrutando de esta experiencia actualmente, algunos jugadores ya han creado increíbles obras de fan art que nos ofrecen una mirada un mundo lleno de posibilidades. Aunque la mayoría de estos trabajos están orientados a crear skins para el título, alguien nos da una idea de cómo sería un demake de Fall Guys para Game Boy Advance.

Ryan Kamos es un gran ilustrador, quien se tomó un descanso de su trabajo como diseñador en el desarrollo de Tropical Puppy’s Fantasy Farming: Orange Season, y decidió crear una ilustración que nos muestra la pista de The Whirlygig al estilo de un juego de Game Boy Advance con un pixel art impecable.

Fall Guys ya está disponible en PlayStation 4 y PC y, aunque por el momento no hay información sobre un lanzamiento en Xbox One y Switch, los desarrolladores no descartan esta posibilidad. De igual forma, así se vería una colaboración entre este juego y Dragon Ball.

Vía: Ryan Kamos