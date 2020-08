¿Fall Guys llegará a Switch y Xbox One? Los desarrolladores responden

Decir que Fall Guys: Ultimate Knockout es un éxito, no es una exageración. Desde su lanzamiento en PC y PS4 la semana pasada, el nuevo juego de Mediatonic se ha establecido como uno de los juegos más populares de 2020. Aunque actualmente el título solo se puede disfrutar en dos plataformas, el estudio no descarta la posibilidad de ver Fall Guys en Switch, Xbox One y “futuras consolas”.

En la sección de soporte del juego, Mediatonic habla sobre la posibilidad de ver el juego en otras plataformas, mencionando que: “Nos encantaría llevar el juego a otras plataformas más adelante”, algo que parece depender mucho de la demanda por parte de los fans.

Con más de dos millones de unidades, tan solo en Steam, no sería una sorpresa ver un lanzamiento en las consolas previamente mencionadas. Sin embargo, este tal vez no sea el momento adecuado. El juego solo está disponible en dos plataformas y el sorprendente recibimiento del juego ha hecho que los servidores no estén funcionando de manera correcta, algo en donde el estudio se está enfocando en estos momentos.

Sin embargo, una vez solucionado este problema, es muy probable que versiones de Switch, Xbox One y de siguiente generación estén en la mente de Mediatonic. Por lo mientras, puedes checar nuestra reseña de Fall Guys: Ultimate Knockout aquí. De igual forma, así se vería una colaboración entre este juego y Pokémon.

Vía: Fall Guys