Fall Guys ya vendió más de dos millones de copias en menos de una semana

El éxito de Fall Guys: Ultimate Knockout ha sido una grata sorpresa. A menos de una semana de su lanzamiento, el nuevo juego de Mediatonic ha superado los dos millones de jugadores tan solo en Steam. Sin embargo, por el momento no se ha ofrecido una cifra respecto a la versión de PS4.

A pesar de todos los problemas de conexión que sufrió el juego durante su primera semana, la gente no paró de jugar Fall Guys, y aquellos que aún no se unen personalmente a la fiesta, han contribuido a que este título se convirtiera en uno de los más vistos en Twitch durante el pasado fin de semana.

En los últimos días, Fall Guys: Ultimate Knockout tuvo más de 100 mil jugadores simultáneos en Steam, superando a títulos como GTA V en el proceso. De igual forma, Devolver Digital, encargados de publicar el juego, revelaron que se han visto más de 23 millones de minutos del juego en Twitch, y este título se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la compañía.

Esto fue lo que comentó Paul Croft, director de Mediatonic, respecto al éxito del juego:

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!

Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS

— Devolver Digital (@devolverdigital) August 10, 2020