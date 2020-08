Más de 1.5 millones de jugadores disfrutaron de Fall Guys durante sus primeras 24 horas

Fall Guys: Ultimate Knockout llegó a PlayStation 4 y PC el día de ayer, causado una gran conmoción en el internet. Aunque muchas personas se quejaron de los problemas de conectividad, los cuales impidieron que se pudiera disfrutar de este título como es debido, la cantidad de jugadores durante las primeras 24 horas fue impresionante.

El día de hoy, la cuenta oficial de Fall Guys reveló que más de 1.5 millones de personas disfrutaron de este juego durante el primer día, una cantidad extraordinaria para un título indie. Es importante señalar que este número toma en cuneta tanto a la versión de PS4 como a la de PC.

Esto fue lo que comentaron:

When we say Fall Guys is experiencing a lot of traffic…

We had over 1.5 million new players in the first 24 hours!

😳

We're working on our first patch for the game, listening to ALL of your feedback and ideas, and are super grateful to everyone who's supported so far! ❤️ pic.twitter.com/OpD714xu26

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 5, 2020