¡Ryan Reynolds anuncia una nueva versión de Green Lantern!

Todos merecen una segunda oportunidad, especialmente en el mundo del cine. Zack Snyder por fin podrá mostrarle al público su propia versión de Justice League, tal parece que David Ayer podría hacer lo mismo con Suicide Squad. Ahora, influenciado por esta tendencia, Ryan Reynolds ha decidido crear su propia versión Green Lantern, película que ha sido despreciada por prácticamente todo el mundo.

Esta versión no extenderá la duración de la película original, todo lo contrario. Gracias a la magia de la edición, Reynolds logra condensar toda la historia en menos de 30 segundos. Eso no es todo, ya que podemos a Green Lantern interactuar con la Liga de la Justicia.

Here’s the secret Reynolds Cut of GL you all haven’t been waiting for. In order to make it as great as possible we made some judicious cuts. pic.twitter.com/B2tUelctr8

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020