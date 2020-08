¡Mortal Shell ya tiene fecha de lanzamiento en PS4, Xbox One y PC!

Aunque por el momento se desconoce bastante sobre Elden Ring, no hay planes para traer la versión de GOTY de Sekiro: Shadows Die Twice a occidente, y aún falta mucho para jugar el remake de Demon’s Souls en PS5, los fanáticos de los juegos estilo souls-like podrán tener su dosis necesaria de dificultad cuando Mortal Shell llegue a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 18 de agosto.

Después de realizar una exitosa beta el pasado mes de junio, Cold Symmetry y Playstack han revelado que el esperado título estará disponible en consolas de actual generación este mes. Es importante señalar que Mortal Shell tiene una exclusividad de un año en la Epic Games Store en PC.

Este título se desarrolla en un lugar medieval, en donde los jugadores tienen la habilidad de controlar “shells”, personajes jugables que tendrán sus propias historias y habilidades. Mortal Shell estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 18 de agosto.

