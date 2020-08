Los juegos que llegan y los juegos que se van de Game Pass

Xbox Game Pass sigue expandido su catálogo para ofrecerle a los usuarios la mejores experiencias posibles. De esta forma, a partir del día de mañana, 6 de agosto, veremos grandes juegos en esta plataforma, como Darksiders: Genesis y una versión HD del original Final Fantasy VII.

A continuación te decimos cuáles serán los nuevos juegos que llegarán a Xbox Game Pass en los próximos días:

–Darksiders: Genesis (Consola): 6 de agosto

–It Lurks Below (Consola y PC): 6 de agosto

–The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Consola): 6 de agosto

–Trailmakers (Consola y PC): 6 de agosto

–UnderMine (Consola y PC): 6 de agosto

–Xeno Crisis (Consola y PC): 6 de agosto

–Final Fantasy VII HD (Consola y PC): 13 de agosto

It Lurks Below, Final Fantasy VII HD, Darksiders: Genesis, and UnderMine are some of the stellar games heating up @XboxGamePass this month. More details here: https://t.co/GUr7AvT2NN

— Xbox Wire (@XboxWire) August 5, 2020