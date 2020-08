Xbox Game Pass le dice adiós a la palabra “Xbox” con su nuevo logo

Xbox Game Pass se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de la compañía durante el último año. Desde hacer que juegos first party estén disponibles en el servicio día uno, hasta ofrecer una gran librería de títulos con un solo pago, los fans aman Game Pass. Recientemente, la plataforma sufrió de un cambio en el diseño de su logo, y Xbox ha revelado la razón detrás de esto con un tweet bastante divertido.

Por si no lo sabían, el diseño de este servicio ya no cuenta con la palabra “Xbox”, en su lugar podemos ver el logo de la marca seguido de “Game Pass”. Esto provocó que muchos llegarán a pensar que una reestructuración estaba en camino. Sin embargo, este no será el caso, y el cambio es puramente estético, algo que Xbox confirmó de la forma más graciosa posible.

RE: our new logo pic.twitter.com/tM3karctg1 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 3, 2020

El tweet parece que está hecho por una persona que apenas y sabe manejar Paint, pero cuenta con un carisma que ha conectado con muchas personas. De igual forma, siempre es bueno ver que una compañía se preocupa por el espacio y precio de un tatuaje. Hablando de una forma más seria, la imagen también confirma que el nombre del servicio seguirá siendo Xbox Game Pass. Esto fue lo que comentó un representante de Xbox al respecto:

“Xbox reveló recientemente un logotipo rediseñado para Xbox Game Pass. Si bien el logotipo es nuevo, no ha habido cambios en el nombre del servicio, sigue siendo Xbox Game Pass”.

En temas relacionados, Project xCloud formará parte de Xbox Game Pass Ultimate a partir del próximo mes. De igual forma, Xbox se burla de la compatibilidad del DualShock 4 con el PS5.

Vía: Xbox Game Pass