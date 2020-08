Rumor: Un gran anuncio del PS5 se llevará a cabo en agosto

Recientemente, Sony reveló su informe financiero respecto al más reciente cuarto del año fiscal. Ahora, con el lanzamiento del PlayStation 5 en el horizonte, un reporte señala que veremos un anuncio relacionado con esta consola, tentativamente, este mes.

En un reporte por parte de Bloomberg, un miembro oficial de PlayStation -el cual ha decidido permanecer en anonimato, debido a que los planes aún no son confirmados- ha mencionado que la compañía tiene planes tentativos para realizar un anuncio relacionado con el PlayStation 5 este mes. Sin embargo, la única información oficial por el momento es un State of Play para el próximo 6 de agosto, el cual no contará con grandes novedades relacionadas con la siguiente consola de Sony.

Esto es lo que menciona el reporte:

“Un funcionario de la unidad PlayStation, que pidió no ser identificado porque el plan aún no es público, dijo que el próximo anuncio de Sony sobre la PlayStation 5 está programado tentativamente para este mes”.

Por el momento, no está claro cuándo se podría llevar a cabo este evento. De igual forma, no sería una gran sorpresa que estos planes estén relacionados con la fecha de lanzamiento y/o precio del PS5, los grandes misterios restantes de esta consola. En dado caso de que Sony decida revelar esta información las siguientes semanas, es posible que Microsoft decida hacer lo mismo poco antes o después de su competidora.

Vía: Bloomberg