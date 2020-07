Se filtra una función clave de la interfaz del PS5

A pesar de que ya tenemos un buen vistazo al PlayStation 5, su control y algunos de los juegos que veremos en el futuro, grandes dudas siguen en el aire, como su precio, fecha de lanzamiento, interfaz, y mucho más. Afortunadamente, una filtración nos ofrece más información sobre estas cuestiones.

Recientemente, el sitio GamesReactor publicó un previo de WRC 9: World Rally Championship, juego que llegará a PS5, en donde se reveló un poco de información extra sobre la interfaz de usuario, la increíble velocidad de la consola y una característica que no ha sido revelada oficialmente. Es importante mencionar que este artículo ya no se encuentra disponible.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL

Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ

— Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020