¿Qué franquicia de Blizzard es la más querida en nuestra región?

Blizzard es una compañía con varias franquicias llenas de apasionados fans. Desde World of Warcraft, pasando por Diablo, hasta Starcraft, el público siempre encuentra la forma de apoyar y mantener viva una comunidad. Pero ¿cuál es la franquicia de Blizzard más querida en Latinoamérica? Bueno, platicamos con Rafael Tello, director comercial de Blizzard Entertainment para nuestra región para encontrar la respuesta.

En nuestra plática hablamos sobre la pasión de los fans de Blizzard en nuestra región por las distintas series de la compañía. De esta forma, Tello nos ofrece la siguiente respuesta:

“World of Warcraft sigue siendo una franquicia que la gente quiere mucho. Shadowlands está siendo muy esperada. Estamos muy orgullosos de la expansión. Diablo es una franquicia que también quieren mucho. Siempre nos están preguntando de lo nuevo que viene. Starcraft es otra muy popular en la región”.

No es tanto si una base de fans es mayor a la otra, sino el nivel de compromiso y la pasión que todas comparten por cierta obra de Blizzard, o por la compañía en general. Y para ti ¿cuál es tu serie de Blizzard más querida? En temas relacionados, la compañía ha mencionado, otra vez, que no tienen planes de llevar World of Warcraft a consolas. De igual forma, puedes checar nuestra preview de WoW: Shadowlands aquí.

Fuente: Atomix