No, World of Warcraft no llegará a Xbox Series X

Las clasificaciones normalmente son una forma de conocer detalles importantes sobre ciertos juegos antes de un anuncio oficial. Ahora, el día de hoy surgieron nuevos detalles por parte del organismo dedicado a clasificar juegos en Brasil, los cuales apuntaban a la llegada de World of Warcraft a consolas. Sin embargo, esto fue solamente un error.

En la mañana del día de hoy, Gematsu reportó que World of Warcraft: Shadowlands fue clasificado para Xbox Series X y PC. Desde entonces, el sitio Windows Central se puso en contacto con Blizzard y han aclarado esta situación. Por el momento no hay planes para llevar al MMORPG a consolas.

Not sure if this is an error, but World of Warcraft: Shadowlands was rated in Brazil today for Xbox Series X + PC. https://t.co/PVcoSIn1ii@Blizzard_Ent @Warcraft Can you provide some insight? pic.twitter.com/h1n1lLUXIY

— Gematsu (@gematsucom) July 27, 2020