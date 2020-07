Godfall no tendrá microtransacciones, confirman desarrolladores

Desde que se anunció Godfall para PlayStation 5 y PC, sus desarrolladores lo han descrito como un Destiny pero con espadas. De acuerdo con una nueva entrevista con su productor técnico, Richard Heyne, ese no es el caso. Platicando con Arekkz Gaming, Heyne explicó que este lanzamiento no adoptará el polémico modelo de “juegos como servicio”, similar a lo que hace The Division, además de confirmar que no habrá microtransacciones.

Según este desarrollador, habrá una campaña completa, la cual puedes terminar. La rejugabilidad se dará durante el contenido final del juego, el cual puedes abarcar una vez terminada la historia principal:

“No consideramos al juego un servicio. No hay microtransacciones en Godfall, pero tenemos planeado lanzar mucho contenido para cuando hayan vencido a Macros, el jefe final.”

Sin duda alguna es interesante conocer esta información sobre Godfall, ya que nos da una mejor idea del tipo de juego que vamos a tener entre nuestras manos cuando el PS5 debute a finales de este año. Mientras esperamos, checa cómo luce su gameplay en este adelanto.

Fuente: Arekkz Gaming