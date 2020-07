Dragon Ball celebra el Día de Nappa con increíble arte del villano

Desde su existencia, los fans de Dragon Ball han seleccionado fechas en específico para celebrar o conmemorar algunos de sus personajes favoritos de la saga, independientemente de si son héroes o villanos. Hoy es el turno de Nappa, uno de los primeros antagonistas en hacerle la vida imposible a los Guerreros Z, y el sitio oficial de Dragon Ball ha compartido unas sensacionales ilustraciones en su honor.

In the commemoration of “菜っ葉の日” on July 28, Dragon Ball Official Website has a special feature for Nappa.https://t.co/EYHlhCe36g pic.twitter.com/FZApTDUmgC

