Dragon Ball es acusado de ser racista debido a este personaje

Durante toda su existencia, Dragon Ball ha sido víctima de un sinfín de controversias que lo han puesto en el ojo del huracán más de una vez. Ahora, la obra de Akira Toriyama ha sido acusada de ser racista, debido a que el streamer, Heavenly D. Conner, hizo un comentario en Twitter señalando a un personaje en específico, y probablemente ya sabes de quién se trata.

The fact that we all just overlooked that Mr. Popo is the most racist caricature ever brough to anime LOL

— Heavenly 🍑 (@HeavenlyControl) April 14, 2020