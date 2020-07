Ghost of Tsushima añade nuevo nivel de dificultad y otros ajustes de accesibilidad

Ghost of Tsushima ya tiene unas cuantas semanas en el mercado, y lo más probable es que tal vez ya hayas terminado el juego. Mientras esperamos la llegada del inevitable New Game Plus, que te permite empezar una nueva partida con todo tu progreso de la anterior, Sucker Punch ha lanzado un nuevo parche que agrega otro nivel de dificultad, así como varias otras opciones de accesibilidad.

Lo más destacable de esta actualización es el nuevo modo de dificultad ‘Letal’, que tal y como su nombre lo indica, modifica el patrón de los enemigos para que éstos ataquen con mayor frecuencia, además de que los golpes te harán más daño y la ventana de tiempo para contraatacar será mucho más limitada. La buena noticia es que tu daño también aumentará, por lo que será más fácil acabar con los mongoles de un solo espadazo.

Por otra parte, se añadieron varias opciones de accesibilidad que te permiten aumentar el tamaño del texto en ciertas partes del juego. Asimismo, si estabas teniendo problemas leyendo los subtítulos del juego, pues hay nuevos colores para ellos con la finalidad de que los puedas ver mejor.

Por último pero no menos importante, los jugadores que estén teniendo problemas con el combate del juego ahora podrán activar una opción llamada “Intensidad reducida” que te permitirá bloquear los ataques con mayor frecuencia, además de que los enemigos no atacaran tan seguido y te darán oportunidad de curarte si así lo necesitas.

Ghost of Tsushima ya está disponible en PS4 y acá puedes conocer por qué no debes perderte de esta nueva exclusiva con nuestra reseña escrita.

Fuente: Sucker Punch