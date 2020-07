Ya hay fecha de estreno para el nuevo capítulo de Super Dragon Ball Heroes

Ya ha pasado un buen rato desde el último episodio de Super Dragon Ball Heroes, pero afortunadamente ya no falta mucho para tener uno nuevo entre nosotros. Se ha confirmado que la fecha de estreno para el Episodio 5 llegará el próximo 30 de julio en Japón, esto después de que el anime fuera puesto en pausa por la pandemia del coronavirus.

Titulado “Decisive Battle in Hell! A New Janemba!, este nuevo capítulo traerá de regreso a uno de los villanos más icónicos de la saga. Estamos hablando por supuesto de Janemba, a quien pudimos ver por última vez en la película Dragon Ball Fusion Reborn, y que hace no mucho tiempo fue agregado como personaje DLC de Dragon Ball FighterZ.

La sinopsis del capítulo 5 dice lo siguiente:

“Janemba pelea contra Goku: Xeno y Vegeta: Xeno después de ser resucitado por el Dr. W. Janemba, quien ahora tiene el poder del Super Saiyajin 4, se enfrenta contra Goku y compañía cuando de repente Fu aparece de la nada.”

Recordemos que Super Dragon Ball Heores es un anime promocional de un videojuego con el mismo nombre, así que muchas de las cosas que aparecen en él no están relacionadas de ninguna manera con el canon oficial de la saga.

