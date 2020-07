El DLC de Cuphead llegará a todas las plataformas al mismo tiempo

Como sabrán, el día de hoy se llevó a cabo la revelación (no tan) sorpresa de Cuphead para PlayStation 4. Además de anunciar que el juego ya está disponible en la plataforma de Sony, Marija Moldenhauer, CEO de Studio MDHR, habló un poco más sobre el DLC de este juego, y cuándo lo podemos esperar.

Aunque por el momento sigue sin haber una fecha de lanzamiento especifica para The Delicious Last Course, Moldenhauer habló un poco más sobre este contenido el día de hoy. Studio MDHR sigue trabajando arduamente en el DLC, y se ha revelado que el lanzamiento de esta expansión sucederá el mismo día en todas las plataformas, es decir, Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4.

Pero estas no son todas las novedades, ya que el estudio está trabajando en una actualización para la versión de Xbox One que incluirá una galería de arte digital, comentarios detrás de escena y un soundtrack jugable para el juego. El estudio no proporcionó una fecha de lanzamiento para este contenido. De igual forma, se espera que The Delicious Last Course esté disponible en algún punto de 2020, a pesar de que la página de Xbox dice lo contrario.

Vía: Summer Game Fest