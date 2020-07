DLC de Cuphead aparece como “ya disponible” en el sitio de Xbox

Recientemente Cuphead nos ha dado mucho de que hablar. El día de ayer una filtración reveló que el juego de Studio MDHR estaba en camino a PlayStation 4, y hoy esta información ha sido confirmada. En estos momentos ya puedes ingresar a la PS Store y descargar uno de los mejores plataformeros de los últimos años. Sin embargo, una duda sigue en el aire ¿dónde está el DLC?

Durante la presentación de Summer Game Fest del día de hoy, Marija Moldenhauer, CEO de Studio MDHR, mencionó que el equipo de desarrollo aún necesita trabajar en The Delicious Last Course, el DLC de Cuphead, aunque la espera cada vez es menor. Sin embargo, la página del juego en Xbox menciona que este contenido ya está disponible en estos momentos.

Moldenhauer también reveló que The Delicious Last Course estará disponible en Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4 el mismo día. Al entrar a cualquiera de estas tiendas virtuales te podrás dar cuenta de que este no es el caso. De esta forma, el sitio de Xbox parece haber cometido un error en este apartado, o el DLC de Cuphead está más cerca de lo que creemos. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible The Delicious Last Course, aunque se espera que llegue en algún momento de 2020.

Vía: Xbox