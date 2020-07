Aquí los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en agosto de 2020

Con agosto en el horizonte, es momento de ver qué nos espera el siguiente mes en cuanto a los juegos de Xbox Games With Gold se refiere. A diferencia de otras ocasiones, la lista de títulos en esta ocasión no es tan excepcional, pero ofrece una variedad que es bien recibida.

Para comenzar, podrás descargar gratuitamente Portal Knights entre el 1 y 31 de agosto. Por otro lado, Override: Mech City estará a tu disposición del 16 de agosto y hasta el 15 de septiembre. Estos dos juegos forman parte de la colección de Xbox One.

Por otro lado, no tenemos novedades por parte del catálogo de Xbox 360, pero en esta ocasión se suman dos juegos del original Xbox a Games With Gold. Estamos hablando de MX Unleashed del 1 al 15 de agosto, y de Red Faction II del 16 al 31 de agosto. Te recordamos que puedes disfrutar de estas experiencias en tu Xbox One y Xbox 360 gracias a la retrocompatibilidad.

Vía: Xbox