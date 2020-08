El PS4 ya superó las 112 millones de unidades vendidas

El día de hoy Sony reveló sus resultados financieros referentes al primer cuarto del año fiscal en curso, el cual se desarrolló entre el 1 de abril y 30 de junio de 2020. Entre toda esta información, destaca el hecho de que el PlayStation 4 ha superado las 112 millones de unidades vendidas.

De acuerdo con el reporte de Sony, desde su lanzamiento en noviembre de 2013, el PlayStation 4 ha logrado vender 112.2 millones de unidades. De esta forma sigue conservando su posición como la cuarta consola más vendida en la historia. De igual forma, aunque el PS4 está vendiendo más rápido en comparación con el PS2, como lo señala el analista Daniel Ahmad, las posibilidades de que este hardware se posicione como el más vendido no son altas.

As an aside, just because the PS4 is selling faster than the PS2 now does not mean it will outsell it in the long run.

The disastrous PS3 launch and a $99 PS2 meant the console sold extremely well post 2007.

PS4 transition to PS5 will likely be much quicker.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2020