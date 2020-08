Con la inminente llegada del PlayStation 5 a finales de año, el día de hoy se ha confirmado que un nuevo State of Play se llevará a cabo esta semana, confirmado así previos rumores. Este evento tomará lugar el próximo jueves 6 de agosto de 2020, a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México).

El State of Play tendrá una duración aproximada de 40 minutos, y el enfoque de esta presentación son los juegos que llegarán al PS4 y PSVR en un futuro. De igual forma, veremos más información sobre títulos indie y third party previamente anuncios para la siguiente consola de Sony.

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific!

What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements!

Tune-in details: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT

— PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020