Tienda insinúa que las pre-ventas del PS5 empezarán pronto

Faltan unos cuantos meses para el lanzamiento del PS5, pero todavía hay muchos detalles importantes que desconocemos. Entre ellos, y probablemente uno de los más importantes, es saber exactamente cuánto tendremos que pagar por esta próxima consola, así como la fecha en la que finalmente podremos pre-comprarla. Bueno, Walmart podría tener esas respuestas.

Hace no mucho tiempo, Eric Lempel, jefe de marketing global para PlayStation, aseguró que no deberíamos creer ningún rumor de internet sobre las fechas de pre-venta, pues Sony anunciará con anticipación cuando ya estén disponibles. Sin embargo, Walmart publicó un tweet insinuando que dicha fecha podría estar más cerca de lo pensado:

Are you ready for #PS5 pre-orders to open up?

Stay in the loop to secure a #PlayStation5 on Day One by signing up for updates on https://t.co/1GutoVVhnx.

Sign up here: https://t.co/nk3ImXFKD8 pic.twitter.com/2z5PaGM3oe

— Walmart Canada Gaming (@WalmartCAGaming) July 30, 2020