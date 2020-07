Ubisoft ofrece gratuitamente uno de sus mejores juegos de los últimos años

En 2014 Ubisoft publicó Valiant Hearts: The Great War, considerado uno de los mejores de la compañía en los últimos años. Ahora, si no has tenido la oportunidad de disfrutar de este juego en seis años, entonces estás de suerte, ya que actualmente puedes conseguir una copia gratuita de Valiant Hearts: The Great War, aunque necesitas ser rápido.

Esta promoción no está disponible para todas las personas, ya que Ubisoft está regalando Valiant Hearts: The Great War solo en PC por medio de Uplay. Así que si solo tienes una consola o eres un fan de Steam, entonces hoy no es tu día de suerte. De igual forma, la promoción es limitada, y por el momento se desconoce cuándo volverá a costar el juego.

Valiant Hearts: The Great War (PC Digital is free on Uplay (*see instructions below) https://t.co/o04a2fJjWV

*load the site on mobile and add it to cart with your Uplay login. It should activate after login (other methods were asking for a serial key or showing a price) pic.twitter.com/pSmJPtf5xR

— Wario64 (@Wario64) July 31, 2020