GTA Online recibirá contenido exclusivo en PS5, Xbox Series X y PC

Durante la más reciente junta de inversionistas de Take-Two, la compañía matriz de Rockstar ha revelado que GTA Online recibirá nuevo contenido que será exclusivo de las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X y PC de este título.

Este nuevo contenido, así como una versión de GTA V para la siguiente generación, estarán disponibles en algún punto de la segunda mitad de 2021, y por el momento se desconocen los detalles relacionados con el tipo de contenido. De igual forma, no se sabe si los usuarios de PS4 y Xbox One seguirán recibiendo soporte, o serán olvidados el siguiente año.

Por otro lado, Karl Slatoff, presidente de Take-Two, comentó que las versiones de GTA V y GTA Online para la siguiente generación contarán con una serie de mejoras técnicas, gráficas y de desempeño que los diferenciarán del juego actual.

There will also be a new standalone version of Grand Theft Auto Online coming in the second half of calendar 2021, which will be available for free exclusively for PlayStation 5 players during the first three months.

