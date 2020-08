Xbox se burla de la compatibilidad del DualShock 4 en PS5

El día de ayer Sony reveló cuáles serían los accesorios del PlayStation 4 que serán compatibles con el PS5. Como lo menciona esta lista, la siguiente consola de la compañía hará uso del DualShock 4, pero no será compatible con juegos exclusivos del PlayStation 5. De esta forma, el director de marketing de Xbox UK, Samuel Bateman, decidió burlarse un poco de esta decisión.

A diferencia del PlayStation 5, el control del Xbox One será totalmente compatible con el Xbox Series X y viceversa. La retrocompatibilidad será uno de los factores más importantes de la consola de Microsoft. Además de los controles de Xbox One existentes, todo el software de la consola actual se podrá disfrutar en Xbox Series X. De igual forma, veremos lanzamientos first party en ambas generaciones durante los próximos años.

Not a lot of people know this, but you can actually use the new Xbox Series X controller on your Xbox One if you wanted to. Pretty neat backwards *and* forwards compatibility with devices.

— Samuel Bateman (@samuelofc) August 3, 2020