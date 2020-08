Conoce qué periféricos del PS4 serán compatibles con el PS5 y cuáles no

Uno de los puntos más atractivos del PlayStation 5 y Xbox Series X, es la retrocompatibilidad con la generación actual. Afortunadamente, esto no se detiene solo en los juegos. En el pasado Microsoft confirmó que varios periféricos del Xbox One serán compatibles con la siguiente consola de Microsoft, y el día de hoy Sony ha revelado que el DualShock 4, PSVR y más accesorios se podrán usar en el PS5.

Por medio de un comunicado en PlayStation Blog, Isabelle Tomatis, PlayStation VR, Marketing y licencias de periféricos, SIE, confirmó que el PS5 será compatible con varios periféricos y accesorios del PS4, tanto de primera mano como third-party, aunque estos últimos serán limitados.

Lo más importante es que el DualShock 4, así como los controles gamepad third-party licenciados oficialmente por PlayStation 4, serán compatible con el PS5. Sin embargo, el control solo funcionará con los juegos del PS4, ya que Sony ha mencionado que las experiencias de su siguiente consola deben de disfrutarse con el DualSense.

Tu PS5 podrá utilizar periféricos especializados como racing wheels, arcade sticks y flight sticks. De igual forma, los Platinum y Gold Wireless Headsets, así como los headsets third-party que se conectan a través del puerto USB o el conector de audio funcionarán, sin embargo, la aplicación compañera del headset no es compatible con PS5.

Por otro lado, hace más de un año Mark Cerny, el arquitecto del PS5, confirmó que el PSVR sería compatible con la consola, el día de hoy Tomatis mencionó que también podrás usar los PS Move Motion Controllers y PlayStation VR Aim Controller. De igual forma, podrás usar la PlayStation Camera, aunque será necesario un adaptador, del cual se proporcionará más información en un futuro.

Es importante mencionar que no todos los accesorios third-party licenciados oficialmente por PlayStation podrían funcionar en PS5, y es necesario consultar con el fabricante si el productor es compatible en la siguiente consola de Sony o no. En temas relacionados, tienda insinúa que las pre-ventas el PS5 comenzarán pronto. De igual forma, tendremos un nuevo State of Play esta semana.

Vía: PlayStation Blog