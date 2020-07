Tus accesorios de Xbox One serán compatibles en Xbox Series X

La siguiente generación de consolas está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos videojugadores creen que ya es hora de deshacerse de sus viejas máquinas así como de sus accesorios, pero lo mejor es que no lo hagas. De acuerdo con Phil Spencer, jefe de Xbox, todos tus accesorios de Xbox One serán compatibles con Xbox Series X, así que te recomiendo no deshacerte de ellos todavía.

Por medio de un comunicado oficial, Spencer revela que el Xbox Elite Controller y el Xbox Adaptive Controller seguirán funcionando con el Xbox Series X, aunque claro, la nueva consola eventualmente tendrá sus propios accesorios dedicados, pero no será necesario comprarlos desde el primer día si es que ya tienes un control funcional de Xbox One.

Esto va de la mano con la estrategia general de Microsoft en cuanto a la transición hacia el Xbox Series X, pues todo se trata de la accesibilidad y facilidad. Comprar una nueva consola no es nada barato y la compañía lo sabe, por lo que están empleando medidas para asegurarse de que los poseedores actuales de un Xbox One puedan mudarse al Series X sin tener que gastar una fortuna en el proceso.

Fuente: Microsoft