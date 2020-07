El “Ayer Cut” de Suicide Squad es toda una realidad, afirma director

Después de varios rumores, David Ayer, director de Suicide Squad ha revelado que el “Ayer Cut” de esta cinta es toda una realidad, y necesita de tu ayuda para lograr un lanzamiento en HBO Max.

Similar a lo que sucedió con Zack Snyder’s Justice League, Ayer por fin ha confirmado que una versión de Suicide Squad con varios elementos que no están presentes en la versión final, existe de cierta forma en algún lado. Sin embargo, por el momento no hay planes para terminar esta versión y liberarla en HBO Max, y para lograr este cometido, el cineasta necesita de toda la ayuda posible.

Cuando Ayer fue cuestionado sobre la existencia de esta versión, esto fue lo que comentó:

Cut definitely exists – you’ll need to ask @ATT and @hbomax to let it see the sunlight 🙌🏻 https://t.co/bfh3H0iX3d

— David Ayer (@DavidAyerMovies) July 1, 2020