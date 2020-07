Horizon Zero Dawn llegará a PC el próximo mes de agosto

Horizon Zero Dawn es considerado uno de los juegos exclusivos más importantes del PlayStation 4, así que fue una gran sorpresa cuando se anunció que este título llegaría a PC. Aunque en su momento no se reveló cuándo podría suceder esto, el día de hoy Guerrilla Games ha revelado que Horizon Zero Dawn estará disponible en PC a por medio de la Epic Games Store y Steam el próximo mes de agosto.

Con un tráiler enfocado en las características que tendrá esta versión, el estudio reveló que Horizon Zero Down Complete Edition, la cual incluye el DLC The Frozen Wildlands, llegará a PC el próximo 7 de agosto.

Esta versión contará con soporte ultra-wide, framerates desbloqueados, follaje dinámico, reflejos mejorados, mapeo del control y herramientas de evaluación comparativa. A continuación te mostramos un par de imágenes capturadas directamente desde la PC.

Vía: Guerrilla Games