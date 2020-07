Rumor: Giancarlo Esposito, estrella de Breaking Bad, participará en Far Cry 6

El día de ayer les comentamos que Giancarlo Esposito, estrella de Breaking Bad y The Mandalorian, ha estado trabajando en un gran juego del cual no puede hablar por el momento. Sin embargo, tal parece que un medio ha soltado la sopa antes de tiempo, y podríamos ver a Esposito es Far Cry 6.

En una publicación de Gamereactor UK, la cual ya no está disponibles, se menciona que Esposito ha estado trabajando con Ubisoft en un papel para Far Cry 6. Por el momento no se ha revelado el papel de este actor dentro del juego, aunque es posible que se trate del villano de la historia.

Ahora, el hecho de que la publicación original fuera eliminada significa que esta información fue liberada antes de tiempo, o esto es solo una especulación y no hay algo confirmado por el momento. Con Ubisoft Forward, la presentación digital de la compañía, en puerta para el 12 de julio, es posible que este asunto sea aclarado pronto.

Vía: Gematsu