Ya puedes celebrar el décimo aniversario de PS+ con un tema gratuito en PS4

2020 marca el décimo aniversario del PlayStation Plus, el servicio de suscripción en línea de las consolas PlayStation. Aunque no hay planes para un festejo estrafalario este año, ya puedes descargar gratuitamente un tema dinámico para tu PlayStation 4.

El tema PlayStation Plus 10th Anniversary Theme ya está disponible como descarga gratuito en la PlayStation Store, o por medio de este link. Lo mejor de todo, es que no será necesario tener una cuenta activa de PS+ para reclamar el regalo, ya que todos los usuarios pueden obtener este pequeño tema.

Como pudieron ver, en la ilustración podemos encontrar referencias a Just Cause, Bloodborne, Destiny, Shadow of the Colossus, Call of Duty, Metal Gear Solid, Nioh, Ratchet & Clank, The Last of Us, y un par de juegos más.

En temas similares, aquí te decimos cuáles son los juegos que llegarán a PS+ en julio. De igual forma, a lo largo de 10 años, el servicio ha regalado más de mil juegos, y estos han sido los más redimidos.

Vía: PlayStation