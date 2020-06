PlayStation Plus celebra su décimo aniversario regalando tres juegos en julio

El 29 de junio de 2020 marca el décimo aniversario del anuncio de PlayStation Plus, y para celebrar esta ocasión tan especial, la compañía ha revelado cuáles serán los juegos que llegarán a este servicio a partir del próximo 7 de julio.

En esta ocasión contamos con dos grandes opciones, y un bonus extra que será del agrado de todos aquellos que disfrutan de experiencias cinematográficas interactivas. Para comenzar tenemos NBA 2K20, un juego multiplataforma que llegó al mercado en 2019 y, como su nombre lo indica, es un título de básquetbol bastante impresionante.

Por otro lado, si no has tenido la oportunidad de comprar Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en uno de sus tantos descuentos de los últimos meses, entonces julio será el mes perfecto para obtener esta aventura de Lara Croft de 2015 completamente gratis.

Por último, como un extra en esta ocasión, PS Plus ofrece Erica, una experiencia de 2019 que combina valores de producción dignos de Hollywood con una jugabilidad táctil e interactiva. Pero eso no es todo, para celebrar el aniversario de PS Plus, PlayStation ofrecerá un tema dinámico para tu PS4 completamente, el cual estará disponible a lo largo de esta semana.

Los tres títulos estarán disponibles del 7 de julio hasta el 3 de agosto. De igual forma, para celebrar el aniversario de PS Plus, el blog de PlayStation ha compartido una pequeña gráfica que nos muestra un poco de la historia de este servicio a lo largo de la última década.

Vía: PlayStation Blog