Neil Druckmann lanza mensaje dirigido a todos los que critican TLOU II

A menos que hayas estado viviendo bajo una roca durante estos últimos días, seguramente estás enterado de todas las críticas en torno a The Last of Us Part II y específicamente su historia. El juego no solo sufrió del infame review bombing, sino que su director, Neil Druckmann, también ha sido víctima de amenazas, insultos y demás. Respondiendo a todo esto, el ejecutivo publicó un mensaje en Twitter para contestarle a todos sus fans.

Por medio de su cuenta personal, Druckmann lanzó un mensaje dirigido a todos sus seguidores que lo critican tanto a él como a TLOU II:

We love and respect our fans immensely. But just in case it needs to be said… love + respect ≠ pander pic.twitter.com/mKWHZ0FDbx — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 26, 2020

“Amamos y respetamos inmensamente a nuestros fans. Pero solo en caso de que se deba decir… amor y respeto no equivale a complacencia.”

Lo que Druckmann quiere decir con esto, es que a pesar de lo mucho que estiman a los fans, el estudio no siempre va a ceder ante sus peticiones, sobre todo cuando se trata de modificar elementos del juego así porque sí. De hecho, a principios de esta semana se creó una petición en Change.org para cambiar el final de TLOU II, algo que por supuesto nunca va a pasar.

Fuente: Neil Druckmann