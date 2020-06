Lanzan petición para cambiar la historia de The Last of Us Part II

Tal parece que el público en general sigue enojado con The Last of Us Part II. A pesar de que la crítica ha catalogado este título como uno de los mejores de 2020, y las ventas del juego son bastante altas, cierto sector está inconforme con la forma en que la historia de esta experiencia se desarrolla. De esta forma, se ha creado una petición en change.org para cambiar este aspecto.

Joel Miller es el responsable de esta propuesta, y en su comunicado argumenta que el aspecto técnico, gráficas y gameplay del juego es bastante bueno, pero el guión falla en varios aspectos. Esto es lo que menciona:

“The Last of Us Parte II nos ha brindado un gran juego, gráficos y mecánicas, pero la historia fue extremadamente mala. Queremos que Naughty Dog vuelva a hacer el juego con las escenas que proporcionaron en cada avance con Joel, y no que lo reduzcan a aparecer en flashback. Necesitamos un remake para este juego porque esto fue una gran falta de respeto por cada fanático que esperó 7 años para esta secuela, y necesitamos obtener lo que merecíamos y no fue este juego”.

Al momento de escribir esta noticia, más de dos mil personas concuerdan con Miller y han firmado la petición. Esta no es la primera vez que algo similar sucede. Después del estreno de The Last Jedi, miles de personas exigieron que se volviera a hacer la película, sólo que con otro director.

Ahora, dudamos que esto llegue a más. Una petición de este estilo es ridícula. Ni Naughty Dog ni Sony gastarán más horas de trabajos y millones de dólares extra para rehacer un juego que tomó años en producirse, sólo para atender a un pequeño grupo de personas.

Vía: Change.org