TLOU II es el juego de PS4 más vendido durante su primera semana en UK

A pesar de que The Last of Us Part II fue atacado por el infame review bombing, la nueva entrega de Naughty Dog se ha convertido en el juego de PS4 más vendido de Sony durante su primera semana en el Reino Unido, y el mayor lanzamiento físico de esta región en 2020.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, la secuela de Naughty Dog ha superado en un 1% al anterior récord de Uncharted 4, convirtiéndolo en el juego de PS4 que más rápido se ha vendido de la generación actual en Reino Unido. Las listas de esta región no incluyen las ventas digitales y, dado el crecimiento de las compras virtuales en los últimos meses, potencialmente significa que también ha batido los récords generales de Sony en el Reino Unido. Las ventas del lanzamiento físico de The Last of Us Part II también son “un 76% más altas” que The Last of Us de 2013.

Animal Crossing: New Horizons anteriormente tenía el título del mayor lanzamiento físico del Reino Unido de este año, pero esto también fue derrocado por The Last Of Us Part II por un margen del 40%. Hablando de este juego, esta es la primera vez en meses que el título de Nintendo Switch no se encuentra en el top 10. Debido a una caída en ventas del 33%, New Horizons se posicionó en el número 12 de lo más vendido en Reino Unido.

A continuación lo más vendido en Reino Unido durante la última semana.

-The Last of Us Part II

-Ring Fit Adventure

-FIFA 20

-Mario Kart 8: Deluxe

-Call of Duty: Modern Warfare

-Grand Theft Auto 5

-Minecraft (Switch)

-51 Worldwide Games

-Pokémon Shield

-Star Wars Jedi: Fallen Order

Vía: GamesIndustry.biz